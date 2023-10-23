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21:50, 23 октября 2023
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Капсула невинности: на маркетплейсах начали продавать девственность

Капсула невинности: на маркетплейсах начали продавать девственность

© Фото: John Schnobrich / Unsplash

На российских маркетплекйсах Ozon и Wildberries начали торговать «капсулами невинности», с помощью которых женщина может сымитировать потерю девственности, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Согласно описанию товара, это капсула с искусственной кровью, оболочка лопается во время полового акта. «У мужчин очень реальные ощущения», — отмечают продавцы.

В составе указаны такие ингредиенты, как ягоды годжи, экстракт алоэ, ромашка, шафран, рамбутан и другие натуральные компоненты. Стоимость двух капсул начинается от 2,7 тысячи рублей.

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