Капсула невинности: на маркетплейсах начали продавать девственность

На российских маркетплекйсах Ozon и Wildberries начали торговать «капсулами невинности», с помощью которых женщина может сымитировать потерю девственности, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Согласно описанию товара, это капсула с искусственной кровью, оболочка лопается во время полового акта. «У мужчин очень реальные ощущения», — отмечают продавцы.

В составе указаны такие ингредиенты, как ягоды годжи, экстракт алоэ, ромашка, шафран, рамбутан и другие натуральные компоненты. Стоимость двух капсул начинается от 2,7 тысячи рублей.