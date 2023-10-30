«Имею право тратить на себя!» Канделаки рассказала о финансовых отношениях со своим мужем

О финансовых отношениях со своим мужем рассказала телеведущая Тина Канделаки, передает «Газета.Ru».

«Каждый имеет право тратить на себя свои деньги, но также, полагаю, каждый из партнеров всегда рад получить в подарок что-то из списка желаний от супруга или супруги», — сказала знаменитость.

По словам Канделаки, если партнеры планируют совместное будущее, значит они вместе должны вкладываться в большие покупки и общие планы. Паре следует совмещать бюджет, например, на путешествия, детей и дом.

Ранее Тина Канделаки раскрыла свои взгляды на сексуальность.