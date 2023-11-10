Конец сплетням! 48-летняя Канделаки сделала откровенное признание

Конец сплетням! 48-летняя телеведущая Тина Канделаки сделала откровенное признание в личном Telegram-канале.

«С днем рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим все сказано», — написала знаменитость.

В начале года в СМИ писали, что у Канделаки появился еще один ребенок. Однако сама телеведущая отказывалась давать комментарии на эту тему.

В ее семье есть двое детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным: дочь Мелания и сын Леонтий. Они были рождены в 2000 и 2001 годах соответственно. Имя младшего третьего сына телеведущая не раскрывает. Она воспитывает его со вторым супругом, предпринимателем и продюсером Василием Бровко.

Ранее Канделаки рассказала о финансовых отношениях со своим мужем.