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19:00, 10 ноября 2023
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Какой продукт ни в коем случае нельзя класть в холодильник? Ответ вас удивит!

Какой продукт ни в коем случае нельзя класть в холодильник? Ответ вас удивит!

© Фото: Mayu ken / Unsplash

Какой продукт ни в коем случае нельзя класть в холодильник? Ответ врача-диетолога Марият Мухиной в интервью «Москве 24» вас удивит!

Речь идет о луке. Он источает сильный запах, который передается другим продуктам, пояснила врач.

Кроме того, в холодильник не нужно класть цитрусовые и крупы. Они могут покрыться плесенью или стать причиной распространения грибка.

Диетолог напомнила, что домашние соленья прекрасно хранятся при комнатной температуре. В холодильнике они лишь занимают место и тратят электроэнергию.

Ранее стало известно, в каком популярном продукте содержится кишечная палочка.

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