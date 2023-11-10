Как выявить рак? Сдайте эти анализы и живите спокойно

Чтобы выявить рак на ранней стадии, необходимо вовремя сдавать определенные анализы, рассказал в своем Telegram-канале известный терапевт и пульмонолог Олег Абакумов. В этом случае, по его словам, есть большие шансы победить болезнь и жить спокойно.

Главная патология злокачественных опухолей у женщин — это рак молочной железы, отмечает врач. Указывать на него могут комки или утолщения тканей в груди и подмышках, изменение размера груди, выделяющаяся из сосков жидкость, покалывания и сыпь. Однако ни что из этого не считается стопроцентным сигналом об опасности.

«Чтобы не мучиться догадками, стоит регулярно сдавать анализы: с 30 лет — УЗИ молочных желез каждые два года, а после 45 лет — маммографический скрининг каждые три года», — предложил Абакумов.

Еще одна опасная разновидность болезни — рак легких, в 16,9 процента приводящий к летальному исходу. Эта болезнь у мужчин встречается в шесть раз чаще, чем у женщин. У больного могут появляться кашель с кровью, одышка, потеря веса без причины, быстрая усталость, боль в костях, груди и голове.

«Первый тест, который необходимо сдать — рентген грудной клетки. Однако он не может дать окончательный диагноз, после него прибегают к компьютерной томографии. Если результаты покажут рак, могут сделать ПЭТ-КТ или бронхоскопию», — рассказал терапевт.

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