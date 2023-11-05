Как спастись от похмелья? Эти советы врачей работают!

Рабочие советы врачей для избавления от похмелья были собраны в материале KP.RU. Врач-терапевт Любовь Дулова заявила, что рассол действительно поможет спастись от этого недуга, однако есть одно правило по его выбору.

Эксперт уточнила, что рассол должен быть соляной, а не маринадный. Кроме того, его не следует пить много, иначе можно вызвать отеки. Если же рассола дома нет, можно воспользоваться солевыми растворами, например, Регидроном.

Кроме того, по словам Дуловой, от похмелья поможет коктейль из томатного сока и сырого яйца. Последнее в этом случае должно быть обязательно свежим. Врач объяснила, что такой напиток поможет восстановить баланс белков, жиров и углеводов.

В случае отсутствия проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), можно принять Аспирин, добавила терапевт.

Эксперт «Первого канала», врач-педиатр, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус рекомендует пить больше простой воды, мочегонные кофе и чай, и есть сушеную петрушку и сушеные бананы. Все это поможет избавиться от неприятных симптомов.

Ранее в программе Малышевой назвали наиболее эффективное средство от похмелья.