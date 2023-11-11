Как распознать подделку на маркетплейсах? Узнай и не дай себя обмануть

О том, как распознать подделку на маркетплейсах, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова. Узнай и не дай себя обмануть.

Еще перед оформлением заказа следует внимательно изучить карточку товара: оценить профиль продавца, отзывы о товаре, фото и видео. Но Райкова предупредила, что иногда информация может быть обманчива, но все же пропускать этот шаг не стоит.

В пункте выдачи специалист призвала найти на товаре маркировку «Честный знак» и просканировать QR-код в соответствующем приложении. Покупатель узнает информацию о составе, производителе, стране происхождения и увидит документы, подтверждающие качество и безопасность продукта. Такую проверку можно сделать на одежду, обувь, фотоаппараты, велосипеды, продукты, лекарства и БАДы.

Ранее сообщалось, что не стоит покупать в «Черную пятницу».