Как правильно варить яйца? Добавьте всего один ингредиент

Как правильно варить яйца? Необходимо добавить к ним всего один ингредиент, сообщает belnovosti.by со ссылкой на «опытных домохозяек».

Вода в кастрюле должна полностью закрыть яйца. Так их необходимо подержать около десяти минут, не включая огня. После этого в воду нужно добавить большую ложку соли и начать процесс варки.

После закипания воды яйца нужно варить пять минут, затем снять с огня и поставить охладиться. Через несколько минут продукт нужно опустить в холодную воду со столовой ложкой уксуса.

Ранее стало известно о неожиданном свойстве яиц.