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23:00, 07 ноября 2023
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Как повзрослела! Вдова Олега Табакова показала его 17-летнюю дочь

Как повзрослела! Вдова Олега Табакова показала его 17-летнюю дочь

© Фото: @marinazudina_official

Вдова режиссера Олега Табакова актриса Марина Зудина опубликовала фотографию их общего ребенка. Снимком повзрослевшей дочери артистка поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В кадре 17-летняя дочь знаменитого режиссера Мария Табакова позирует с огромным букетом белых цветов. Что послужило поводом для такого подарка, ее мать раскрывать не стала.

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