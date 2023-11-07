Как повзрослела! Вдова Олега Табакова показала его 17-летнюю дочь

Вдова режиссера Олега Табакова актриса Марина Зудина опубликовала фотографию их общего ребенка. Снимком повзрослевшей дочери артистка поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В кадре 17-летняя дочь знаменитого режиссера Мария Табакова позирует с огромным букетом белых цветов. Что послужило поводом для такого подарка, ее мать раскрывать не стала.