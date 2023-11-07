Как повысить мужское либидо без лекарств? Этот способ вас удивит!

Этот способ вас удивит! Врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Андрей Смерницкий рассказал «Российской Газете», как повысить мужское либидо без лекарств.

На уровень тестостерона в организме мужчины влияет физическая нагрузка. Согласно исследованиям, за один час рубки дров уровень этого гормона в крови увеличивается на 48 процентов. Если же регулярно заниматься спортом в течение 12 недель, тестостерон вырастет на 36 процентов.

Исчезновению либидо способствует ожирение, поэтому окружность талии у мужчины не должна превышать 94 сантиметра. Эрекцию также ухудшает курение, употребление алкоголя и быстрых углеводов. Прежде чем прибегать к «Виагре» и ее аналогам, врач посоветовал сменить образ жизни.

Ранее повышающие мужское либидо ароматы назвала сексолог и психолог Светлана Фаст.