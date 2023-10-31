Как победить простуду? Эти советы помогут легче пережить болезнь

Как победить простуду? Советы, которые помогут легче пережить болезнь, в своем Telegram-канале дала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

По совам специалиста, первый шаг на пути к выздоровлению — отказ от твердой пищи на 36 часов. Желательно есть супы, пить отвары и как можно больше воды. Кроме того, не стоит сбивать температуру, пока она ниже 38,5 градуса, — это свидетельство, что организм активно борется с инфекцией.

Каждые четыре часа необходимо делать ингаляции с физиологическим раствором и два раза в день промывать нос слабосоленым раствором, продолжила медик. Также в первые три дня после начала болезни нужно принимать добавки в следующей дозировке: витамин Д 50 000-60 000 МЕ (международных единиц) один раз в день, цинк 50-60 миллиграммов один раз в день, омега 3ЖК 6000-8000 миллиграммов разделить на четыре-пять приемов, витамин С три-пять граммов (плюс кверцетин) также распределить на несколько приемов. Помимо этого, врач посоветовала пить пробиотики и иммунный комплекс.

Через пять дней и до выздоровления (около 14 дней): витамин Д 5 000-10 000 МЕ один раз в день, цинк 10-25 миллиграммов один раз в день, омега 3ЖК 2000-4000 миллиграммов распределить в несколько приемов, витамин С 0,5-1 граммов плюс кверцетин, пробиотики, пищевые волокна, иммунный комплекс.

Схему приема медикаментов должен скорректировать лечащий врач.