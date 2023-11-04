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20:30, 04 ноября 2023
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Как в холод не выглядеть угрюмо? Стилист Лисовец нашел эффективное решение проблемы

Как в холод не выглядеть угрюмо? Стилист Лисовец нашел эффективное решение проблемы

© Фото: Unsplash

О том, как в холод не выглядеть угрюмо, рассказал стилист Владислав Лисовец. Найденным им эффективным решением проблемы делится «ПопКорнNews».

Модный эксперт подчеркнул, что желание выглядеть красиво и стильно не должно мешать сохранению здоровья. Поэтому вместо коротеньких сапожек, грозящих обморожением, лучше надевать длинные. Обязательными атрибутами каждого на этот период также должны стать термоноски и термобелье.

«Я и сам таким образом спасаюсь. После ношения по несколько пар носков я решил, что проще полностью быть в термобелье. Тогда и все остальное выглядит не так тяжело и угрюмо», — рассказал Лисовец.

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