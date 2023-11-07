Как не поправляться от еды? Это советы от диетолога вас удивят!

Об оптимальном в долгосрочной перспективе способе похудения рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова . По ее словам, считать калории не так эффективно, как кажется.

Комиссарова порекомендовала вместо подсчетов садиться за стол исключительно голодным и прекращать есть, когда произошло насыщение. Сладости при этом можно вписывать в рацион в умеренном количестве. Таким образом человек не поправится от еды.

«Нам каждый день чаще всего нужно разное количество калорий. Проще и понятнее ориентироваться на насыщение и голод», — пояснила доктор.

Ранее главную ошибку при похудении назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова.