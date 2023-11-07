«Как на корове седло!» Подписчики раскритиковали платье Собчак за 900 тысяч рублей

Платье стоимостью 900 тысяч рублей от бренда Schiaparelli надела на свой день рождения журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Фото с праздника она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке Собчак позирует в бархатном коричневом платье, стоимость которого на официальном сайте бренда составляет 8,9 тысячи евро. Образ звезда дополнила пиджаком в тон и туфлями с носами в виде позолоченных пальцев.

Подписчики раскритиковали журналистку за выбор наряда. «Безвкусица», «Как можно так одеваться?», «Срочно менять стилиста», «Как на корове седло!» — написали они в комментариях.

Ранее муж Собчак, режиссер Константин Богомолов трогательно поздравил ее с днем рождения и умилил россиян.