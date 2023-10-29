Как лакомство, он все равно лучше. Врач развеяла мифы о вреде попкорна

Мифы о вреде попкорна в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» развеяла врач-диетолог Елена Соломатина.

«Как лакомство, попкорн все равно лучше, чем какие-то снеки другого порядка, чипсы, сухарики, шоколадки. В этом случае лучше остановиться на попкорне, просто убрать масло и соль, просто минимизировать», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, попкорн может быть довольно полезным продуктом, если его есть небольшими порциями. В этом продукте есть достаточное количество необходимых организму микроэлементов и клетчатки.

Вреден попкорн только в том случае, если он приготовлен с большим содержанием фритюрного масла и соли, подчеркнула диетолог.