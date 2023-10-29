23:59, 29 октября 2023
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Как лакомство, он все равно лучше. Врач развеяла мифы о вреде попкорна
© Фото: Maiken Ingvordsen / Unsplash
Мифы о вреде попкорна в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» развеяла врач-диетолог Елена Соломатина.
«Как лакомство, попкорн все равно лучше, чем какие-то снеки другого порядка, чипсы, сухарики, шоколадки. В этом случае лучше остановиться на попкорне, просто убрать масло и соль, просто минимизировать», — рассказала эксперт.
По словам специалиста, попкорн может быть довольно полезным продуктом, если его есть небольшими порциями. В этом продукте есть достаточное количество необходимых организму микроэлементов и клетчатки.
Вреден попкорн только в том случае, если он приготовлен с большим содержанием фритюрного масла и соли, подчеркнула диетолог.