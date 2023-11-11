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22:00, 11 ноября 2023
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Как избежать депрессии в заботах о пожилом родственнике? Психолог дала несколько советов

Как избежать депрессии в заботах о пожилом родственнике? Психолог дала несколько советов

© Фото: Unsplash

Несколько советов о том, как избежать депрессии, заботясь о пожилых и тяжелобольных родственниках, в беседе с «Газетой.Ru» дала психолог фонда борьбы с инсультом ОРБИ, эксперт проекта «Маску на себя» Ольга Марей.

«Рядом с тяжелобольными близкими нам, прежде всего, надо прислушиваться к сигналам своей усталости и не доводить себя до критического состояния», — подчеркнула эксперт.

Специалист порекомендовала не бояться просить помощи у других людей на заботу о своих близких. Психолог подвернула, что это важно делать для того, чтобы не выгорать. Она также посоветовала не забывать о своем психическом, эмоциональном и физическом благополучии.

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