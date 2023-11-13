Как избавиться от храпа? Три самых простых совета дал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Он заявил о важности активного образа жизни и вреде поздних ужинов, а также напомнил о существовании ортопедических подушек.

«В России нет культуры правильного использования ортопедических подушек, в основном подушки должны быть огромные, их часто ставят вертикально. В этом случае шея все время находится в согнутом состоянии и препятствовать дыханию. Ортопедические подушки решают этот вопрос. Они подходят и взрослым, и детям», — заявил ЛОР-врач.

Зайцев добавил, что для уменьшения храпа полезно как можно больше ходить в течение суток и не есть на ночь.

Ранее об опасности попыток сдерживать чихание предупредила кандидат медицинских наук, ЛОР-врач Людмила Елизарова.