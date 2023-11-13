Как испортить отношения с ребенком? Вредные советы от психолога

Как родители неосознанно портят отношения с ребенком, рассказала в интервью для шоу «ОК на связи» психолог Татьяна Мужицкая. Она дала несколько вредных советов, благодаря которым можно ухудшить отношения в семье.

Ребенок отдаляется от родителей, когда те его не слушают. Для того, чтобы чадо перестало вам доверять, нужно разговаривать с ним только о его успеваемости в школе и читать нотации. Другими темами для разговора можно не интересоваться.

Кроме того, необходимо почаще оценивать ребенка и критиковать его. К примеру, можно сказать, что его любимый предмет в школе бесполезен и лучше уделить внимание чему-то другому.

«Люди очень часто путают свою роль эксперта и родителя. Эксперт нужен для того, чтобы раздавать оценки, оценивать систему, убытки, прибыль. А в личных-то отношениях оценки — это очень опасная штука», — предупредила Мужицкая.

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