Кай и Властелина. Какие еще странные имена придумали для своих младенцев жители Подмосковья?

Какие имена придумали для своих младенцев жители Подмосковья? Список самых странных вариантов опубликовал ГУ ЗАГС Московской области.

Самыми редкими женскими именами оказались Властелина, Клавдия, Симона, Эсфиль, Юнона, а мужскими — Иннокентий, Кай, Кузьма, Пантелей, Феликс.

При этом чаще всего жители Подмосковья называли новорожденных дочерей София, Анна, Ева, Виктория и Мария. Родители мальчиков чаще других выбирали имена Матвей, Михаил, Артем, Максим и Александр.

Ранее был составлен топ самых необычных имен новорожденных москвичей.