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12:05, 08 ноября 2023
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Кай и Властелина. Какие еще странные имена придумали для своих младенцев жители Подмосковья?

Кай и Властелина. Какие еще странные имена придумали для своих младенцев жители Подмосковья?

© Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Какие имена придумали для своих младенцев жители Подмосковья? Список самых странных вариантов опубликовал ГУ ЗАГС Московской области.

Самыми редкими женскими именами оказались Властелина, Клавдия, Симона, Эсфиль, Юнона, а мужскими — Иннокентий, Кай, Кузьма, Пантелей, Феликс.

При этом чаще всего жители Подмосковья называли новорожденных дочерей София, Анна, Ева, Виктория и Мария. Родители мальчиков чаще других выбирали имена Матвей, Михаил, Артем, Максим и Александр.

Ранее был составлен топ самых необычных имен новорожденных москвичей.

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