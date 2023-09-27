Известный российский сценарист раскрыл размер своей пенсии

Размер своей пенсии в беседе с aif.ru раскрыл известный советский и российский 85-летний сценарист, актер и публицист Аркадий Инин. По его словам, он получает выплаты от государства каждый месяц в размере 38 тысяч рублей.

Артист признался, что ему хватает этих денег, так как он очень экономно живет и даже не покупает сладости из-за диабета. Инин подчеркнул, что у него есть своя квартира, на дачу он не ездит и ему не приходится тратить деньги на бензин, так как машины у него нет.

«Девушки сейчас практически ничего не стоят, даже наоборот. Так что особо мне тратиться не на что», — сказал он.

При этом Инин отметил, что ему обидно отсутствие доплаты в размере 30 тысяч рублей, которую имеют заслуженные и народные артисты в Москве. «Заслуженных деятелей искусств не приравняли к заслуженным артистам, сколько мы ни бились», — объяснил сценарист.