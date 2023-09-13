Известный певец показал селфи в образе Кена

Селфи в образе Кена показал в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известный певец Прохор Шаляпин. Артист заявил, что активно готовится к премьере фильма «Барби» в России.

«Какой милый Кен получился», «Этот Кен бесподобен», «Все сравнивают Прохора с Кеном… Но какой там Кен?! Прохор в тысячу раз краше, даже смешно сравнивать!», «Какой же вы, Прохор, от природы красивый! Без всяких пластических операций! Вами можно любоваться, не переставая», «Кен курит в стороне! Прохор, вы красавчик», — отреагировали на увиденное подписчики Шаляпина.