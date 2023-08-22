Известный иммунолог предупредил о смертельной опасности укуса осы

О смертельной опасности укуса осы для некоторых людей предупредил в интервью радио Sputnik известный иммунолог и аллерголог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

По словам врача, гиперчувствительным к яду жалящих насекомых людям следует быть предельно аккуратными — особенно в конце лета, когда осы наиболее активны.

Продеус рассказал, что у страдающих повышенной чувствительностью к таким насекомым людей могут быть тяжелые анафилактические реакции на укус, которые нередко сопровождаются падением давления, потерей сознания и даже летальным исходом.

«Еще одна опасность в том, что при каждом последующем укусе риск более тяжелой реакции возрастает», — добавил он.

Чтобы избежать подобного, аллерголог посоветовал в период активности насекомых носить с собой шприцы-ручки с адреналином: в случае анафилактической аллергической реакции на укус это единственное средство, которое точно поможет избежать страшных последствий.