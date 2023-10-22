Стоматолог перечислила предупреждающие о страшных болезнях изменения во рту

Предупреждающие о страшных болезнях изменения во рту перечислила в беседе с «Лентой.ру» стоматолог Татьяна Сумцова.

Так, кровоточивость, отеки и изменение верхних слоев кожи во рту могут сигнализировать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Небольшие язвы на языке могут появиться у людей с некрозом и секвестрацией тела. Поражения слизистой оболочки также могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой и сахарном диабете.

«При инфаркте миокарда во рту появляется отечность, эрозии, язвы и трещинки. Кроме того, слизистая оболочка может стать серовато-синей», — добавила Сумцова.

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