Кем работал избранник Бони? Это вас удивит!

Новый избранник 43-летней телеведущей Виктории Бони, 30-летний бизнесмен Руслан Гасанов рассекретил свое прошлое место работы и удивил пользователей сети. Сообщение из его соцсети цитирует The Voice Mag.

«У меня, чтобы вы понимали, за плечами шесть лет работы в коллекторской службе, то есть я шесть лет ходил и качал с людей деньги. Не горжусь этим опытом, но он есть», — заявил Гасанов в разговоре с подписчиками.

Бизнесмен отметил, что эта работа научила его розыску и рассекречиванию людей, поэтому он может вычислить знакомых, которые «сливают» в сеть информацию о его личной жизни.

Поклонники Бони забеспокоились за телеведущую после откровений ее избранника. «Да, уж, не самая лучшая партия», «Виктория, ваш молодой человек доверия не внушает, будьте осторожны», «Вика, только в долг у него не бери, останешься ни с чем потом», — заявили они.

Ранее в СМИ сообщили, что Гасанов все еще состоит в браке.