23:20, 23 октября 2023
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Мужчина избил дорогую иномарку сапогом и попал на видео в Москве
Мужчина вышел на проезжую часть и избил сапогом дорогую иномарку, стоявшую в ожидании разрешающего движение сигнала светофора. Произошедшая на одной из столичных улиц ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Когда понимаешь, что ремонт гелика будет дорогой, но выплеснуть злость нужно, в ход идет сапог», — подписали публикацию администраторы канала. На кадрах мужчина в спортивном костюме бьет по машине Mercedes-Benz G-Class резиновым сапогом.
«Все равно вмятину может оставить», «Когда понимаешь, что ремонт валенка будет дорогой, но выплеснуть злость нужно, тогда в ход идет гелик», «Водитель спокоен, как удав», — прокомментировали юзеры.
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