Борьба со стрессом в пожилом возрасте. Эти советы помогут избежать депрессии!

Советы, которые помогут избежать депрессии в пожилом возрасте, в беседе с «Известиями» назвал психолог, специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Денис Лазарев.

Эксперт пояснил, что стресс в пожилом возрасте может привести к тревоге, беспокойству и депрессии. В качестве профилактики психических расстройств эффективна физическая нагрузка: ходьба, йога, танцы или плавание. Кроме того, необходимо придерживаться правильного рациона, режима сна и делать дыхательные практики.

Чтобы не ухудшать психическое состояние, медик призвал пожилых людей как можно больше общаться с другими людьми, будь то родственники или клубы по интересам. Это не только улучшит психоэмоциональное состояние, но и защитит от деменции, подчеркнул Лазарев. Кроме того, он посоветовал отказаться от просмотра или чтения негативных новостей.