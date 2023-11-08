Быстро избавляемся от икоты! Только проверенные способы

Как быстро избавиться от икоты, рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. В разговоре с «Газетой.Ru» врач высшей категории перечислил проверенные способы.

Доктор напомнил, что избавиться от спазма можно с помощью задержки дыхания на 10-20 секунд с последующим медленным выдохом. До полного устранения икоты упражнение нужно повторять несколько раз. Восстановить нормальное дыхание также можно, максимально далеко высунув язык.

«От икоты может избавить раздражение вкусовых рецепторов. Стимулировать их активную работу можно чем-то, что обладает очень ярким вкусом: лимоном, солью, сахаром. Чтобы этот способ подействовал, продукт нужно некоторое время подержать во рту», — рассказал эксперт.

По мнению медика, от икоты можно избавиться и с помощью питья воды маленькими глотками или через трубочку: так организм «отвлечется» на сокращения пищевода.