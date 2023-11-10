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17:00, 10 ноября 2023
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Этот фрукт избавит от запора! Ешьте две штуки в день

Этот фрукт избавит от запора! Ешьте две штуки в день

© Фото: Lesly Juarez / Unsplash

Регулярное употребление киви может избавить от запора. К такому выводу пришли ученые из департамента диетологии Королевского колледжа Лондона, результаты их исследования опубликовал портал Wiley Online Library.

Для улучшения стула этот фрукт нужно есть каждый день. Оптимальным суточным количеством считаются две штуки.

Киви содержит протеолитический фермент актинидин, пояснили исследователи. Он ускоряет перистальтику кишечника и благотворно влияет на микрофлору ЖКТ.

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