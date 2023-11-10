Этот фрукт избавит от запора! Ешьте две штуки в день

Регулярное употребление киви может избавить от запора. К такому выводу пришли ученые из департамента диетологии Королевского колледжа Лондона, результаты их исследования опубликовал портал Wiley Online Library.

Для улучшения стула этот фрукт нужно есть каждый день. Оптимальным суточным количеством считаются две штуки.

Киви содержит протеолитический фермент актинидин, пояснили исследователи. Он ускоряет перистальтику кишечника и благотворно влияет на микрофлору ЖКТ.

Ране топ-5 продуктов от проблем со стулом назвала эндокринолог Зухра Павлова.