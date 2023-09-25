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10:08, 25 сентября 2023
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Подожженная из мести подмосковная квартира попала на видео

Подожженная из мести подмосковная квартира попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»

В подмосковном Щелково мужчина поджег квартиру из-за ссоры с девушкой. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

По имеющейся информации, днем жители дома вызывали правоохранителей из-за криков в квартире, однако тогда россиянин отделался штрафом.

Как сообщает телеканал «Москва 24», житель Щелково грозился из мести поджечь квартиру на шестом этаже. После того, как оперативники уехали, ему удалось претворить свой план в жизнь. Тушить огонь вызвали пожарных, также снова прибыли полицейские. Злоумышленника задержали, проводится проверка.

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