Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева стала певицей

Известная блогер Анастасия Ивлеева стала певицей и выпустила свою первую песню, о чем рассказала подписчикам в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ваша госпожа, слуга и рабыня (я) уже завтра выпускает свой первый трек! Никаких больше спойлеров», — написала она.

Пользователи сети неоднозначно оценили эту новость.

«Не надо», «Какой колхоз», «Ой, ну не надо, пожалуйста. У нас уже все смешалось: артист-актер-ведущий-блогер. И главное — все поют», «Да и пусть поет. Всем можно, а ей нельзя? А слушать или нет — это уже дело каждого», — прокомментировали подписчики Telegram-канала «Светские хроники».