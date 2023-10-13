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07:02, 13 октября 2023
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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева стала певицей

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева стала певицей

© Кадр: Настя Ивлеева / YouTube

Известная блогер Анастасия Ивлеева стала певицей и выпустила свою первую песню, о чем рассказала подписчикам в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ваша госпожа, слуга и рабыня (я) уже завтра выпускает свой первый трек! Никаких больше спойлеров», — написала она.

Пользователи сети неоднозначно оценили эту новость.

«Не надо», «Какой колхоз», «Ой, ну не надо, пожалуйста. У нас уже все смешалось: артист-актер-ведущий-блогер. И главное — все поют», «Да и пусть поет. Всем можно, а ей нельзя? А слушать или нет — это уже дело каждого», — прокомментировали подписчики Telegram-канала «Светские хроники».

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