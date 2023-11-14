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01:00, 14 ноября 2023
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Честное фото! Настя Ивлеева показала живот до похудения

Честное фото! Настя Ивлеева показала живот до похудения

© Фото: @agentgirl

Фигуру до похудения показала телеведущая и блогер Настя Ивлеева в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На честном фото звезда позирует вместе с музыкальным исполнителем и ведущим Романом Каграмановым, у них обоих оголены животы.

«Живот к животу уже больше года! Суточные перелеты, недосыпы, простуды, больные животы, чахотки, чесотки. Мы не туристы, мой друг, мы путешественники. Люблю!» — подписала кадр Ивлеева.

Ранее россияне раскритиковали резко похудевшую Ивлееву.

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