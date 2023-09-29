Блогера и телеведущую Настю Ивлееву в обтягивающем платье раскритиковали за худобу в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость опубликовала на личной странице сделанный в Париже снимок. Она позировала в сером украшенном стразами платье длины миди. Ее образ дополнили черные туфли на шпильке, сумка и аксессуары: колье и браслет. Волосы Ивлеева уложила назад.

«Что за концлагерь? Тебе не идет такой быть», «Пора завязывать с кокосом», «Некрасиво», «Теперь не Настюшка-опасность, а Настя в опасности. Ты чем-то заболела?», «Такая стремная стала», «Жесть», «Селедка, не хватает только шубы», «Раньше была очень красивая, а сейчас кожа да кости», — возмутились пользователи сети.