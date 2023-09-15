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17:30, 15 сентября 2023
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Актер из кино «Иван Васильевич меняет профессию» раскрыл сумму гонорара

Актер из кино «Иван Васильевич меняет профессию» раскрыл сумму гонорара

© Кадр: фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Сумму гонорара за съемки в культовом советском кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» раскрыл изданию «Аргументы и факты» народный артист РФ Юрий Чернов.

Чернов исполнил роль балалаечника в сцене на банкете. Актер сообщил, что участвовал в съемках всего один день и заработал 7,5 рубля. Он признался, что согласился бы сняться в комедии кинорежиссера Леонида Гайдая и бесплатно.

«Пока я играл на балалайке, [актеры Леонид] Куравлев и [Юрий] Яковлев отплясывали дубль за дублем, дубль за дублем. И каждый раз это было чуть по-разному. Огромное удовольствие было наблюдать за великими», — поделился воспоминаниями Чернов.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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