Телеведущий и актер Иван Ургант уехал из Москвы: он опубликовал фото из Санкт-Петербурга на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В кадре шоумен позирует на балконе музея [поэта] Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Публикацию артист сопроводил стихотворением:

«Мы застываем в разных позах, На том же месте, где когда-то, Не шевелясь, стояли Joseph И папа с фотоаппаратом».