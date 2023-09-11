14:27, 11 сентября 2023
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Иван Ургант уехал из Москвы
© Фото: @urgantcom
Телеведущий и актер Иван Ургант уехал из Москвы: он опубликовал фото из Санкт-Петербурга на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
В кадре шоумен позирует на балконе музея [поэта] Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Публикацию артист сопроводил стихотворением:
«Мы застываем в разных позах, На том же месте, где когда-то, Не шевелясь, стояли Joseph И папа с фотоаппаратом».