«Я люблю Россию» Иван Ургант наконец объяснился

Телеведущий Иван Ургант на концерте в Дубае, который он проводил вместе со своим коллегой Владимиром Познером, наконец объяснился. Шоумен ответил на вопрос поклонников о любви к родине, передает Telegram-канал «Дубай.Report».

«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу. Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», — признался телеведущий со сцены.

Ранее были раскрыты расценки на выступления Урганта на корпоративах. Стало известно, что популярный ведущий поднял ценник в два раза по сравнению с прошлым годом.