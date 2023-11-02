Люди
09:58, 02 ноября 2023
1 мин.

«Я люблю Россию» Иван Ургант наконец объяснился

«Я люблю Россию» Иван Ургант наконец объяснился

© Кадр: Telegram-канал ДУБАЙ.REPORT

Телеведущий Иван Ургант на концерте в Дубае, который он проводил вместе со своим коллегой Владимиром Познером, наконец объяснился. Шоумен ответил на вопрос поклонников о любви к родине, передает Telegram-канал «Дубай.Report».

«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу. Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», — признался телеведущий со сцены.

Ранее были раскрыты расценки на выступления Урганта на корпоративах. Стало известно, что популярный ведущий поднял ценник в два раза по сравнению с прошлым годом.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.