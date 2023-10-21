Перечислены исследования для выявления рака на ранних стадиях

Исследования, которые помогут выявить рак на ранних стадиях, перечислила в беседе с «Мослентой.Онлайн» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Важный момент для успешной терапии рака — ранее выявление болезни, поэтому рекомендуется профилактический скрининг. Скрининг проводят, чтобы определить, входит ли человек в группу повышенного риска развития того или иного онкологического заболевания, кроме того, результаты могут указать на наличие опухоли, которая никак не проявляет себя», — пояснила врач.

При этом она подчеркнула, что скрининговые обследования разработаны не для всех форм рака, но те, что существуют, используются во всем мире и их эффективность подтверждена.

Например, это определение концентрации ПСА (простатоспецифического антигена) в крови, которое назначается мужчинам после 50 лет и используется для диагностики рака предстательной железы. Женщинам делают скрининг на определение риска развития рака шейки матки. Для этого проводятся ПАП-тест и ВПЧ-тест. Первый тест — цитологическое исследование соскоба с шейки матки. Он необходим для выявления атипичных клеток, характерных для предракового состояния. Второй анализ нужен для обнаружения и идентификации вирусов папилломы человека. Присутствие определенных типов этого вируса значительно повышает вероятность развития рака шейки матки. Исследование рекомендовано делать всем женщинам старше 21 года не реже, чем раз в три года.

Для скрининга колоректального рака (онкологических заболеваний кишечника) назначается анализ кала на скрытую кровь. Он позволяет обнаружить скрытое внутреннее кровотечение, которое может быть связано с появлением новообразований. Начинать сдавать такой анализ нужно всем после 45 лет.

«Еще одно исследование, которое не является скрининговым в полной мере — определение генетической предрасположенности к раку молочной железы. Это самое распространенное онкозаболевание у женщин, которое встречается и у мужчин. Исследование на носительство мутаций в генах рекомендовано тем, у кого в семье есть случаи заболевания раком молочной железы, в роду был хотя бы один мужчина с этой формой рака, или опухоли у родных были обнаружены в раннем возрасте — до 45-50 лет», — заключила она.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал об опасности красных родинок.