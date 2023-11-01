Может врать! Как проверить исправность термометра?

О том, как проверить исправность электронного медицинского термометра, рассказал в интервью радио Sputnik терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

Эксперт пояснил, что сегодня люди редко пользуются ртутными градусниками, большинство из них хранят в аптечках галинстановые или электронные приборы. Он отметил, что поклонникам электронных термометров желательно обзавестись и галинстановым, чтобы всегда была возможность максимально точно определить температуру тела.

Дело в том, что электронный термометр может врать из-за садящейся батарейки, поэтому его точность нужно проверять раз в год, заявил Водовозов.

«Берем теплую воду из-под крана и измеряем ее температуру с помощью галинстанового термометра. Когда столбик галинстана останавливается, смотрим: например, там 38,5 градуса. Затем в этот же стакан помещаем электронный термометр — датчиком, это важно, не целиком его окунаем. Смотрим, сколько покажет он, и сравниваем показания двух приборов», — описал способ проверки терапевт.

Врач уточнил: если разница в одну десятую градуса — это нормально, если больше — батарейку нужно сменить.

«Если замена элемента питания не помогла, скорее всего, придется купить новый прибор», — добавил он.

Галинстановые же градусники могут служить десятилетиями.