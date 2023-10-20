«Ищут покровителей»: психолог объяснила тягу молодых девушек к мужчинам постарше

Тягу молодых девушек к мужчинам постарше объяснила в разговоре с «Вечерней Москвой» психолог Наталья Наумова. По мнению эксперта, это свойственно в основном тем, кому в юности не хватило заботы отца.

«Такие девушки ищут в мужчине отца, а не партнера. Они хотят видеть рядом покровителя, человека, который будет не только любить, но также заботиться, содержать, управлять и командовать. Глубоко внутри им все еще больно, что папа не уделял достаточно внимания в детские годы», — объяснила Наумова.

Такие девушки неосознанно выбирают именно взрослых мужчин. Изменить ситуацию поможет время или работа с психологом. Впоследствии эти девушки могут переключить внимание на совершенно других мужчин.

Ранее об отношениях любовниц с женатыми мужчинами высказалась психолог Марина Ракитская.