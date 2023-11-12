Как ухаживать за собой в возрасте 50+? Ирина Безрукова поделилась личными лайфхаками

Как ухаживать за лицом в возрасте 50+? Актриса Ирина Безрукова поделилась личными лайфхаками в интервью «Газеты.Ru».

«Я актриса, мне нужно ухаживать за своим лицом. Стараюсь делать какие-то вещи самостоятельно — очищение, тонизирование, маски, увлажнение», —сказала артистка.

Безрукова отметила, что в зимний период выбирает средства с более плотной текстурой для защиты кожи. Когда на улице мороз, за 20-25 минут до выхода из дома она наносит на лицо крем или сыворотку, чтобы они успели впитаться. Знаменитость также призналась в посещении косметолога один-два раза в месяц.

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