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11:34, 30 октября 2023
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«Меня мыли медсестры». Инстасамка рассказала о неловкой ситуации в клинике

«Меня мыли медсестры». Инстасамка рассказала о неловкой ситуации в клинике

© Кадр: «Шоу Воли» / Rutube

Певица и блогер Инстасамка рассказала о неловкой ситуации в клинике. В «Шоу Воли» артистка вспомнила, как ей пришлось унижаться после операции по увеличению ягодиц.

«У меня не сгибались ноги! Пришлось согласиться на публичное унижение: меня мыли медсестры. Это ужас!» — призналась Инстасамка.

Певица рассказала, что пришла на операцию с пустым желудком, но после ее кормили хорошо, поэтому вскоре ей захотелось в туалет.

«Унитаз здесь, внизу, поехали… Я начинаю уже плакать, мне плохо, у меня такой затор, запор… Понимаю: все, пора. Звоню, приглашаю девочек к действиям… И они, моя аудитория, начинают меня отмывать… А я просто сижу и думаю, куда я вляпалась. Изначально шла туда чисто по приколу», — поделилась воспоминаниями знаменитость.

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