Без бровей и ресниц! Инстасамка показала лицо без косметики

Свою естественную внешность без макияжа показала певица Инстасамка (Дарья Зотеева) в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Лицо артистки без накрашенных губ, бровей и ресниц восхитило поклонников.

В опубликованном ролике Инстасамка продемонстрировала лицо без косметики. Затем артистка показала себя с черными графичными стрелками на глазах и серебристой помадой.

Преображение певицы удивило ее поклонников. «Так нравится Инстасамка без косметики», «Без макияжа лучше», «Такая милая без всего. Сразу вспоминаю ту Дашу до популярности», «Шикарная», «Просто невероятная настоящая», — прокомментировали они ролик.

Ранее телеведущая Виктория Боня решилась показать лицо без макияжа после пластики.