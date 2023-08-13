Иностранный защитник «Спартака» поделился мнением о столичном метро

Иностранный защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился мнением о московском метро. В беседе с РИА Новости парагваец отметил красоту станций столичной подземки.

«Я спускался в метро! Станции там очень красивые», — заявил спортсмен.

Дуарте добавил, что успел познакомиться со многими знаковыми местами в российской столице. Наибольшее впечатление на него произвела Красная площадь.

«Там прекрасно!» — поделился мнением иностранец, выступающий за московскую футбольную команду с января 2023 года.