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06:01, 13 августа 2023
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Иностранный защитник «Спартака» поделился мнением о столичном метро

Иностранный защитник «Спартака» поделился мнением о столичном метро

© Фото: Sergey Tarasov / Unsplash

Иностранный защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился мнением о московском метро. В беседе с РИА Новости парагваец отметил красоту станций столичной подземки.

«Я спускался в метро! Станции там очень красивые», — заявил спортсмен.

Дуарте добавил, что успел познакомиться со многими знаковыми местами в российской столице. Наибольшее впечатление на него произвела Красная площадь.

«Там прекрасно!» — поделился мнением иностранец, выступающий за московскую футбольную команду с января 2023 года.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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