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01:00, 08 ноября 2023
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Инфаркту — нет! Эти продукты максимально полезны для сердца

Инфаркту — нет! Эти продукты максимально полезны для сердца

© Фото: Unsplash

Инфаркту — нет! Максимально полезные для сердечно-сосудистой системы продукты назвала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, ее слова приводит портал Pravda.Ru.

Эксперт посоветовала добавить в свой рацион белые грибы, курагу, картофель, авокадо, чечевицу, молоко, рыбу, чернослив, бананы, цельнозерновой хлеб, темный шоколад, орехи, нерафинированное и сливочное масло. В этих продуктах содержится достаточное количество калия, магния, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, необходимых для поддержания здоровья сердца.

Помимо этого, врач порекомендовала регулярную физическую нагрузку, чаще гулять на свежем воздухе и посещать кардиолога хотя бы раз в год.

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