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06:18, 30 октября 2023
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Почему из-за еды случается инфаркт? Диетолог назвал неочевидную причину

Почему из-за еды случается инфаркт? Диетолог назвал неочевидную причину

© Фото: Unsplash

Неожиданное заявление сделал в беседе с «Москвой 24» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он предупредил, что переедание может привести человека к инфаркту.

По словам доктора, при переедании затрудняется дыхание, появляется одышка, учащается сердцебиение и повышается давление.

«Все это при наличии предпосылок повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы», — подчеркнул Гинзбург.

Он также отметил, что при употреблении чрезмерного количества пищи за один раз увеличивается нагрузка на органы пищеварения.

Ранее доктор Мясников заявил, что в кофе содержится много полезных веществ, сокращающих риски развития инфаркта.

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