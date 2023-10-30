06:18, 30 октября 2023
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Почему из-за еды случается инфаркт? Диетолог назвал неочевидную причину
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Неожиданное заявление сделал в беседе с «Москвой 24» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он предупредил, что переедание может привести человека к инфаркту.
По словам доктора, при переедании затрудняется дыхание, появляется одышка, учащается сердцебиение и повышается давление.
«Все это при наличии предпосылок повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы», — подчеркнул Гинзбург.
Он также отметил, что при употреблении чрезмерного количества пищи за один раз увеличивается нагрузка на органы пищеварения.
Ранее доктор Мясников заявил, что в кофе содержится много полезных веществ, сокращающих риски развития инфаркта.