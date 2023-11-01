Вы будете в шоке! Что на самом деле стоит за инфарктом?

Что на самом деле стоит за инфарктом, в своем Telegram-канале рассказала врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Вы будете в шоке!

Доктор напомнила, что в большинстве случаев к сердечному приступу приводит образование тромба в артериях. Тромб, в свою очередь, возникает из-за высокого холестерина, высокого артериального давления, сгущения крови и воспалений в организме. Обычно все это происходит на фоне малоподвижного образа жизни, ожирения, вредных привычек и стресса.

Однако, по многолетним наблюдениям эксперта, многие люди, пережившие инфаркт, вели вполне здоровый образ жизни и сопутствующих заболеваний не имели. Выяснилось, что ЗОЖ не гарантирует защиты от сердечного приступа.

По мнению медика, все дело в психосоматике: приступ провоцирует внутренний психологический конфликт. «Из моей личной практики, самые частые причины сердечного приступа у мужчин 35-65 лет — угроза потери бизнеса, денег и репутации. У женщин — потеря члена семьи и супруга», — отметила специалист.

Кореневич предупредила, что после перенесенного сердечного приступа восстановительное лечение должно проходить не только под наблюдением кардиолога, но и с сопровождением психолога, чтобы искоренить причину внутреннего конфликта и предотвратить повторный инфаркт.