«Я была лишь второй». Вдова Караченцова наконец назвала имя главной женщины в жизни актера

Имя главной женщины в жизни актера Николая Караченцова наконец назвала в беседе с «Мослентой» его вдова, актриса Людмила Поргина. Она призналась, что занимала в жизни мужчины лишь второе место.

«Коля очень любил свою маму. Он тосковал по ней. Ядвига Евгеньевна ставила балеты во всем мире, и ее годами не было в Москве», — рассказала Поргина.

По словам актрисы, Караченцов признавался ей, что любил мать больше всех на свете, потому что той никогда не было рядом с ним.

«Коля боготворил маму. Только открывал глаза, сразу звонил ей. Вечером, после спектакля, опять звонил. Мама была главным человеком в жизни Коли, и я с этим смирилась», — призналась собеседница издания.

В то же время Поргина подчеркнула: «маменькиным сынком» ее супруг никогда не был. Все решения в жизни Караченцов принимал сам.

«Маме не нравилась ни одна из его невест, включая меня, но все-таки он женился», — привела пример актриса.