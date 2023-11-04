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16:30, 04 ноября 2023
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«Имплант просто разорвало!» Подруга Билана обнародовала страшные последствия пластики

«Имплант просто разорвало!» Подруга Билана обнародовала страшные последствия пластики

© Фото: Unsplash

Страшные последствия пластики бюста обнародовала подруга певца Дмитрия Билана, телеведущая и модель Ольга Рудыка. Она рассказала PROZVEZD, что у нее порвался грудной имплант.

«Спустя семь лет после операции имплант просто разорвало внутри меня… Причем поняла я это не сразу, сначала просто были незначительные боли и тяжесть в груди. Но потом пришлось вызывать скорую», — заявила Рудыка.

Модель заявила, что жалеет о пластической операции. Она предостерегла девушек от походов к хирургам без веской причины. «У меня натуральные формы и от природы все хорошо, но как перфекционисту, хотелось быть идеальной», — призналась Рудыка.

Ранее блогер Софья Стужук показала шокирующее видео лица после тотальной пластики.

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