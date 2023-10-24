Подмосковным школьникам запретили отращивать волосы и играть в снежки

Администрация подмосковной школы запретила молодым людям отращивать длинные волосы, всем учащимся ездить в школу на самокатах, велосипедах, лыжах, роликах и скейтах, а также играть в снежки. Соответствующий приказ оказался в распоряжении депутата Одинцовского городского округа Московской области Станислава Водонаева.

Кроме того, приходить на занятия учащимся необходимо не ранее, чем за 10 минут до начала уроков, нельзя находиться в школе в мятой одежде и покидать урок для посещения туалета. Нарушителям приказа грозят направлением материалов в комиссию по делам несовершеннолетних.

Местных жителей возмутила данная инициатива. «А какое отношение все перечисленное имеет к образовательному учреждению? Вы займитесь своей прямой обязанностью!», «За длинные волосы побьют, самокат отберут», «Игру в снежки запретили… И так дети не знают зимних игр, так еще и официально запретили», — прокомментировали подписчики сообщества «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».