Теперь есть время на чашку кофе! Топ способов научить ребенка играть без взрослых

Теперь есть время чашку кофе! Топ способов научить ребенка играть без взрослых составила для Мoslenta.online вместе с психологами сооснователь бренда развивающих игр и пазлов для детей «Харди Гарди» Анна Егорова.

«Всем без исключения мамам порой хочется немного тишины и спокойствия — успеть выпить чашку кофе еще горячим или посидеть за книжкой без бесконечных "мам" на фоне. Чтобы выделить время для себя, нужно научить ребенка играть самому. Детская самостоятельность — неотъемлемая часть их гармоничного развития», — сказала специалист.

Чтобы и ребенку, и родителям было комфортно, в первую очередь надо сделать место для игр безопасным: убрать мелкие, хрупкие и тяжелые предметы, повесить накладки на углы, закрыть розетки, прикрепить к стене комод, поставить замки на окна. Еще надо провести ревизию в игрушках. Сломанные выбросить, а остальные разделить на несколько наборов. Одну часть следует оставить, а другие спрятать и доставать на смену. При покупке новой игры сначала родителям предстоит показать, как в нее играть.

Обучать ребенка самостоятельной игре лучше в первой половине дня, когда он бодр и хорошо себя чувствует. Специалисты рекомендовали постепенно увеличивать интервал времени, которое ребенок проводит один — минута, две, пять, десять. Когда малыш зовет — приходите, но ненадолго. Ребенку достаточно номинального присутствия мамы, ему важно видеть и слышать взрослого, понимать, что он не один. Немаловажно хвалить детей за то, как у них хорошо получается и какими взрослыми они стали.

Кроме того, Егорова призвала не вмешиваться в игру ребенка, если он играет с игрушкой «не так». Нельзя ограничивать фантазию ребенка, если это безопасно для него и окружающих. «Пусть малыш экспериментирует и открывает для себя новые возможности. Познавательный интерес — лучшее средство воспитания и обучения», — заявила она.

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