Ида Галич пожаловалась на посталкогольные зажоры

На посталкогольные зажоры пожаловалась поклонникам в личном Telegram-канале блогер, певица и телеведущая Ида Галич.

«Если я пью, то очень много потом ем. Люди уходят в запой, а я в зажор. То есть у меня нет тяги к продолжению синей ямы. Но я ничего не могу поделать с желанием съесть все, что есть дома и в ближайшей доставке», — призналась она.

Галич уточнила, что продолжаться бесконтрольный прием пищи может несколько дней. После этого она сильно отекает и в целом чувствует себя плохо.

«В один из вечеров я очнулась на кухне, когда выдавливала себе сгущенку в рот прямо из тюбика», — рассказала артистка.

По этой причине знаменитость решила временно отказаться от употребления спиртного, о чем заявила публично. «Никаких иллюзий по поводу новой жизни, в которой вообще не будет алкоголя, я не строю. Просто наблюдаю», — отметила она.